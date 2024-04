Les personnificateurs Tome 2 : La collision

L'avenir du monde est plus que jamais en danger ! Conclusion à couper le souffle de cet UF original ! Le Voile est tombé, la Brisure est en train de dévorer le monde et rien ne semble pouvoir s'y opposer. Une course contre la montre commence. Pour sauver leur monde, Sozen et Marianne doivent abandonner toutes leurs certitudes. Une vérité que personne n'est prêt à entendre prend la place peu à peu du mensonge de leur vie. Marianne ne sait plus qui croire, à qui se fier. Qui est vraiment Sozen ? Et qu'implique le retour de Thomas dans cette dimension ? Et lorsqu'il s'avère que les Persos représentent une menace non seulement pour les Personnificateurs, mais aussi pour l'Humanité, quels choix a-t-elle ? Se battre, quitte à y laisser la vie, ou accepter qu'un nouveau cycle chamboule les fondements de tout ce qu'elle pensait vrai ? A la fin, que restera-t-il ? Conclusion épique de cet UF hors norme. Vous allez adorer !