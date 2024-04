Août 1939. Grace et sa meilleure amie réalisent enfin leur rêve : quitter la campagne, s'installer à Londres et, peut-être, travailler chez Harrods ? Hélas, si Vivy trouve un job de vendeuse, Grace ne décroche qu'un modeste emploi, dans une librairie poussiéreuse tenue par un vieil homme revêche. Tandis que les restrictions alimentaires s'imposent et que les alertes aériennes s'intensifient sur la ville, la jeune fille, guidée par un séduisant client, s'initie à la littérature et à son pouvoir d'évasion. N'y aurait-il pas là, un moyen de soutenir une population terrorisée par les bombardements ? Madeline Martin est une autrice américaine. Traduit en dix langues, La Librairie des rêves ensevelis est son premier ouvrage traduit en français.