Les clés du champ. Comment domestiquer les plantes

Il y a des milliers d'années, l'Homme a sélectionné et cultivé des plantes, sans savoir pourquoi elles étaient comestibles. Aujourd'hui, la génétique permet de comprendre les mécanismes à l'oeuvre grâce au séquençage. C'est par exemple le cas de la téosinte, ancêtre du maïs, dont on a découvert le premier gène de domestication en 2001. C'est une protéine qu'elle contient qui fait la différence, elle active ou non un gène responsable de la pousse des branches. En privilégiant les plantes sans branches, plus faciles à récolter, le maïs est né. Dans un récit vivant et accessible, François Parcy revient sur l'histoire des plantes qu'on pense connaître (pomme de terre, amande, tomate, chou...), leur biologie et la façon dont on les cultive. Etudier la domestication, ce n'est pas seulement se pencher sur l'évolution et la diversification du vivant. C'est aussi aborder les mutations comme des phénomènes normaux et non diaboliques. Si les manipulations génétiques sont de plus en plus sophistiquées, elles nous aident à relever les défis qui nous attendent à cause du dérèglement climatique : adapter nos cultures pour nourrir une population croissante.