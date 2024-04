Bom dia ! Portugais du Portugal et du Brésil. Méthode pour le niveau intermédiaire (B1-B2)

Méthode immersive et complète, Bom dia ! s'adresse à tout apprenant de portugais souhaitant enrichiretapprofondir de façon progressive ses connaissances en portugais du Portugal et du Brésil pour atteindre un niveau B2. " Au programme : - mise au point sur les règles de prononciation - 15 séquences comprenant : ? des textes à lire (ou des dialogues en rapport avec la vie courante) avec questions de compréhension ; ? des exercices d'application corrigés portant sur le principal point de grammaire présenté et sur le vocabulaire relatif au thème abordé dans l'unité pour favoriser la mémorisation ; ? des exercices de mise en situation corrigés permettant d'assimiler plus rapidement des nouvelles expressions ; - des corrigés pour tous les exercices - des tableaux comparatifs permettant de mieux appréhender les différences entre le portugais du Portugal et du Brésil " Les plus : - Un test indicatif de niveau B1 en début d'ouvrage - Un test de révision générale avant l'unité 5 - Un test d'auto-évaluation du niveau B2à la fin de l'ouvrage