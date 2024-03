Médias et géopolitique. Quel rôle pour les acteurs de l’information et de la communication en temps de crise et de conflits ?

Cet ouvrage réunit les textes des interventions faites lors de la première édition des Journées scientifiques des Sciences de l'Information et de la Communication (JOSSIC) organisée par l'Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication (ESJSC) de Bamako les 02 et 03 mai 2023 dans les locaux de l'Ecole nationale d'Administration (ENA) du Mali. Les thèmes abordés concernent l'influence des médias dans la compréhension et la gestion des crises et des conflits contemporains. A cet effet, les différents contributeurs, parmi lesquels se trouvent enseignants-chercheurs, doctorants et spécialistes de l'information et de la communication, se sont penchés sur des questions liées au "Rôle des médias dans la propagation des stéréotypes... ", à " La crise malienne et l'accroissement des nouveaux journalistes à l'ère du numérique ", à " La communication gouvernementale dans la gestion de la crise sanitaire COVID-19 au Mali ", à " L'information par les réseaux en temps de conflit au Mali : la légitimité du journalisme en question " et à " La responsabilité sociale des journalistes en période de crise et de conflits : cas du Mali ".