Ne m'oublie pas. L'histoire d'une promesse

Tiendriez-vous une promesse faite il y a trois ans à une inconnue ? L'été de ses treize ans, Yukino passe quelques jours au bord de l'eau avec ses parents. Alors qu'une énième dispute éclate avec son père, elle prend la fuite tête baissée en s'engouffrant dans une forêt. Au bout de sa course, elle y fait la rencontre de Daiki, un garçon de son âge qui fera tout pour la consoler. Au moment de se séparer, ils se font la promesse de ne pas s'oublier et ils se donnent rendez-vous au lycée Atari. Les années sont passées, bien des choses ont chamboulé sa vie, mais Yukino n'a jamais pu oublier Daiki et le serment qu'ils se sont fait. Qu'en est-il du côté du jeune homme qu'il est devenu ?