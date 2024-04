Les vacances du vent

Le vent est farceur : il soulève les chapeaux, il emberlificote les cordes à linge, il retourne les parapluies... Les villageois n'en peuvent plus ! Ils rouspètent tant et si bien que le vent finit par se vexer et il décide de partir en vacances. Malheur ! Comment faire avancer les voiliers ? Comment faire voler les avions en papier ? Les Baujus sont dépités ! Heureusement, Faustine et ses amis ne manquent pas d'idées. Grâce à leur inventivité, vont-ils réussir à convaincre le vent de revenir souffler sa bonne humeur sur les montagnes et les lacs ? Une épopée pleine de grand air et de solidarité pour les enfants à partir de 7 ans.