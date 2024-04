Mon village de repli. Octobre 1940 au 27 avril 1944

A travers ce récit, découvrez le témoignage touchant de Simone Polak, son ressenti d'ancienne déportée, qui a été raflée à Gevingey le 27 avril 1944 avec une vingtaine d'autres coreligionnaires. Elle reste à ce jour, la seule rescapée témoin de ce groupe et prend à coeur son devoir de mémoire... "Je n'avais pas encore quinze ans et aujourd'hui, à l'âge de 95 ans, je me plonge sur ce passé douloureux. Un retour en arrière nécessaire, qui a failli être enterré à jamais". Simone Polak