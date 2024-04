Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Éloge du combat spirituel

Un manuel intime et tout en nuances pour accepter le mal que l'on porte en soi et le dépasser. Chacun de nous porte en lui une part d'ombre : le mal que nous ne voudrions pas faire mais que l'on fait quand même, le bien que nous voudrions faire mais que l'on ne fait pas, traces de nos combats souterrains. Martin Steffens nous guide pas à pas dans cette lutte intérieure inhérente à l'homme. S'avouer notre fragilité morale, accepter cette part d'ombre, ce n'est pas sombrer : c'est tomber de haut, certes, mais c'est aussi ouvrir dans l'abîme du mal un abîme plus grand encore, et se relever, plus fort. Martin Steffens est né en 1977. Il enseigne la philosophie en classes préparatoires littéraires. Chroniqueur dans les journaux La Vie et La Croix, il a notamment publié le très remarqué Petit Traité de la joie (Salvator, 2011) ou encore Rien que l'amour (Salvator, 2015).