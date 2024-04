L'Egypte, Loti et moi. Une invitation à voyager autrement

En 1907, l'officier de marine Pierre Loti entame une série de pérégrinations en Haute-Egypte qui le mènent du Caire jusqu'à Assouan en remontant vers le Nil. De ce voyage de quatorze semaines, il compose une vingtaine d'articles pour le Figaro regroupés, en 1909, en un recueil intitulé La mort de Philae. A la description limpide d'un pays et d'une culture qui le fascinent se mêle - déjà - une alerte sur les dérives d'un certain tourisme. Nous avons fait revivre ce magnifique récit en l'enrichissant d'observations sur l'Egypte d'aujourd'hui, d'une carte, d'illustrations originales et d'un Carnet de curiosités qui donne les clés de compréhension du pays. Il en résulte un guide touristique unique et intemporel qui invite à s'éloigner des sites surfréquentés et à renouer avec la magie des voyages vers l'Orient.