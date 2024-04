Divine blessure. Faut-il guérir de tout ?

Ce traité à contre-courant réinterroge l'accès à la plénitude : et si cela passait aussi par l'expérience de l'épreuve ? Guérir, se débarrasser de nos maux pour accéder au bonheur semble être une obsession dans notre monde moderne. C'est aussi le meilleur moyen d'anesthésier notre conscience et d'étouffer les questions métaphysiques. Jacqueline Kelen combat cette tyrannie du confort, qui voudrait faire l'impasse sur la vocation spirituelle de l'humain. Elle convoque ainsi différents modèles (Achille et Ulysse, Lancelot et Tristan, Osiris dépecé, Jacob, le Christ crucifié) qui nous rappellent que l'homme accède à sa plénitude aussi par l'épreuve. L'éveil est un arrachement. Jacqueline Kelen est une essayiste et conférencière spécialisée dans les mythes et la mystique, elle a publié plus de soixante-dix ouvrages dont Amour, invincible amour (disponible chez Points) et Le Temps de la bonté. Le Livre de Tobit (Cerf).