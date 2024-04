Les Écoptimistes. Remèdes à l'éco-anxiété

Neuf portraits d'écologistes engagés pour affronter la crise écologique avec optimisme. Péril climatique, extinction des espèces, pollutions... N'en jetez plus ! Pour dépasser son éco-anxiété, la journaliste Dorothée Moisan est partie en quête de personnalités qui, bien qu'aux premières loges du désastre, trouvent des raisons de vivre, de lutter, et d'être heureux. De l'humoriste Guillaume Meurice au jardinier Gilles Clément, en passant par la glaciologue Heïdi Sevestre ou la jeune militante Louise Arrivé, ces neuf "Ecoptimistes" ont trouvé l'astuce pour garder la pêche face à la crise écologique. Non seulement ils ne se laissent pas abattre, mais rebondissent par l'action, le rire, la transmission ou l'engagement. Partageurs comme pas deux, ils nous livrent leurs réjouissantes recettes de survie. Afin que nous devenions, nous aussi, des écoptimistes ! Journaliste d'investigation, Dorothée Moisan s'est spécialisée dans les questions Climat/Environnement. Elle a notamment publié Les Plastiqueurs. Enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent (Kero, 2021).