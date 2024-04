Peindre à Paris aux XVe-XVIe siècles est le douzième et dernier volume de la série de renommée internationale Peindre en France à la Renaissance. Un projet d'envergure qui propose une remise en question de la vision communément admise de la peinture produite dans le royaume de France, aux XVe et XVIe siècles. Ce cycle de publications vise à reconstruire la dynamique des échanges artistiques entre les principaux foyers de production, en tenant compte de toutes les techniques alors utilisées par les peintres, et en accordant une attention particulière aux réseaux entrecroisés des commanditaires. Sur le plan théorique, il cherche à mieux comprendre les mécanismes propres à la circulation des modèles, des oeuvres et des artistes. Ce programme a acquis une visibilité internationale, en ouvrant nombre de pistes nouvelles et en redécouvrant des pans entiers de la Renaissance française.