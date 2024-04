Les Petits Fortiches - À la découverte des animaux

Un beau documentaire pour (re)découvrir les animaux Un mini format ludique avec des tonnes de connaissances pour tout savoir sur les animaux : des animaux : insectes et petites bêtes, mollusques, coquillages et crustacés, mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles... Retrouve 8 pages de documentaire, mais aussi 8 pages de jeux et des quiz pour tester tes connaissances de manière ludique : anagrammes, mots mystères, charades, intrus, jeux à relier... Il n'y a plus qu'à s'amuser en apprenant ! Pratique, retrouve un crayon intégré à ton livre. A partir de 9 ans. Format 11, 5 x 17 cm ; 308 pages.