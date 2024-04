Brassai : l'oeil de paris. Edition bilingue français-anglais

Photographe français d'origine hongroise, Brassaï est une figure majeure de la scène artistique parisienne de l'entre-deux-guerres. Photographe, mais aussi peintre, sculpteur et écrivain, son nom évoque instantanément Paris de nuit, son ouvrage iconique publié en 1932 qui rencontre immédiatement un grand succès et lui vaut d'être surnommé "l'oeil de Paris" par son ami Henry Miller. Ce livre sera suivi d'un autre volume consacré à la capitale : Paris Secret, en 1972. Ses sublimes clichés nocturnes de la Ville Lumière, depuis peu illuminée par l'éclairage public et souvent enveloppée par la brume, restituent la beauté du paysage urbain dans un halo de mystère emblématique, dans un style inimitable et mille fois imité. Des photos rigoureusement en noir et blanc qui ont contribué à façonner l'image de Paris telle qu'elle s'inscrit dans notre imaginaire collectif, mais pas seulement : Brassaï a été aussi un grand portraitiste. Picasso, Matisse, Giacometti, Dalí, ou encore Jean Genet, Anaïs Nin... Brassaï a photographié ses amis, les artistes et intellectuels de son époque.