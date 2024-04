Le Cotentin, rencontre entre terre, ciel et mer

Le Cotentin est une presqu'île, un morceau de bocage cerné de part et d'autre par la Manche le long de plus de 650 kilomètres de côtes qui confèrent à ce territoire une sublime beauté. Le Cotentin est une certaine idée de la Normandie, loin des stéréotypes, des stations balnéaires et du tourisme de masse. De ses trois côtes, le Cotentin tire trois caractères maritimes bien différents mais toujours profondément ancrés dans cette terre de bocages farouches et de marais. A l'est, la côte est sous le vent de l'histoire qui s'y écrit avec un grand H, des plages d'Utah Beach aux fortifications Vauban de la baie de Saint-Vaast. Au nord, la côte se fait sauvage et donne à voir un héritage maritime unique du phare de Gatteville à Port Racine en passant par la grande rade de Cherbourg. A l'ouest, la côte fait face aux îles Anglo-Normandes et de la grande houle atlantique qui fait naitre le swell tant convoité par les surfeurs du cru. Puis au-delà de la côte des havres, existe le paradis pour tout habitant des lieux qui se respecte : Chausey et la baie du Mont Saint-Michel. Les textes du livre sont des interviews de personnalités vivant ou originaires du Cotentin comme la surfeuse Léa Brassy, le chroniqueur radio Dominique Hutin, ou encore Didier Decoin, écrivain et président de l'Académie Goncourt.