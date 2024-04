Le Mouron Rouge tome 9 - Le Triomphe du Mouron Rouge

Avril 1794. Robespierre, puissant, cruel et redouté, est décidé à se débarrasser une fois pour toutes du Mouron Rouge qui continue à soustraire à la guillotine de nombreux innocents. Chauvelin a l'idée d'un piège diabolique en utilisant les services de la séduisante Thérésa Cabarrus. La belle Espagnole a en effet un motif personnel pour se venger du Mouron Rouge. Elle accepte donc l'offre et part pour l'Angleterre, décidée à le prendre dans ses filets. Sir Percy, pris entre soupçons et esprit chevaleresque, risque gros en relevant ce défi. Car cette fois, non seulement le sinistre Chauvelin mais aussi tous les chefs révolutionnaires et une femme humiliée veulent sa capture. Le Mouron Rouge et sa Ligue peuvent-ils encore triompher sans tomber dans un des pièges les plus machiavéliques jamais tendus par leurs ennemis ?