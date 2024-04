Menuiseries et volets roulants. Prescriptions techniques et recommandations pratiques

C'est en s'appuyant sur les normes NF DTU 36. 5 et 34. 4 que l'auteur illustre et commente toutes les étapes de la mise en oeuvre des fenêtres et des volets roulants en insistant sur les points sensibles, les diverses situations rencontrées et les choix possibles. Pour atteindre un haut niveau de performance, il est important de faire les bons choix : - choix des produits - choix du mode de mise en oeuvre - choix de la mise en place du calfeutrement et des fixations - traitement des particularités des types d'ouvrant et des traverses basse, latérale ou haute. Ce guide détaille les éléments de choix relatifs à la conception et illustre la mise en oeuvre de chaque composant étape par étape. Ce guide apporte aussi des solutions détaillées pour une mise en oeuvre parfaite et durable dans le temps : - préalables à la mise en oeuvre - performances - exemples de mise en oeuvre - vérifications finales - entretien et maintenance. Cette nouvelle édition prend essentiellement en compte les évolutions de la partie sur les volets roulants qui met l'accent sur la RE2020, le confort d'été et la protection d'accès.