Numérologie. Initiez-vous au surprenant pouvoir des nombres

La numérologie est une discipline millénaire qui étudie la signification des chiffres 0 à 9 (ex. : le 8 pour le matérialisme et le pouvoir, le 9 qui représente ce que l'on peut désirer, etc.) Ouvrage d'initiation à la numérologie, simple, clair, accessible et ludique qui apprend à mieux se connaître grâce aux nombres du nom et de la date de naissance. Il permet entre autres de mieux cibler son évolution dans différents domaines de la vie : professionnel, financier, familial, social et relationnel... Tout savoir sur la numérologie : aperçu historique, principaux aspects sur lesquels elle peut nous impacter, secret numérologique de la date d'anniversaire et du nom, cycle personnel (année, mois et jour), lire et interpréter les chiffres des proches... Un format poche très pratique, illustré en couleur.