Soul Eater Tome 6 : Perfect Edition

Retrouvez les célèbres faucheurs d'âmes dans une nouvelle édition Perfect pour le plus grand plaisir des fans de la licence ! La course contre la montre continue dans les sous-sols de l'institut Shibusen. Médusa et cohorte sont sur le point de faire revivre le légendaire "? grand dévoreur ? " qui sommeille sous l'école. Tentant à tout prix de mettre ce plan diabolique en échec, Maka accepte de sombrer dans la folie afin d'affronter Crona, la lame damnée. Un combat introspectif à l'issue incertaine s'engage alors entre les deux meisters.