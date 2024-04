John Williams est l'un des compositeurs les plus célèbres et célébrés de l'histoire de la musique de film. Sa musique a fait le tour du monde. Véritable génie de l'orchestration et de la mélodie, il a créé les thèmes emblématiques de certains des plus grands succès du septième art : E. T. , Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, etc. Son oeuvre prolifique s'étend toutefois bien au-delà des franchises les plus célèbres auxquelles son nom est associé. Outre ses collaborations avec Steven Spielberg, il a ainsi écrit les partitions de dizaines de longsmétrages, brassant quantité d'esthétiques musicales. Il a également produit une oeuvre de concert dense et plus expérimentale. Dans L'OEuvre de John Williams. Le chef d'orchestre des émotions, l'auteur Jean-Christophe Manuceau revient en détail sur la carrière de ce compositeur hors du commun, oscarisé à de multiples reprises. Il dévoile tant l'humilité que le talent inouï de l'artiste, en décortiquant notamment l'ensemble de ses bandes originales.