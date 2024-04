Berlin insolite et secrète

Loin des foules et des clichés habituels, Berlin garde encore des trésors bien cachés qu'il ne révèle qu'aux habitants et aux voyageurs qui savent sortir des sentiers battus. Un amphithéâtre où l'on disséquait des animaux, une dune de sable cachée en plein centre-ville, le plus ancien vestige du mur de Berlin oublié à Pankow, l'exceptionnel intérieur d'une église expressionniste, un immeuble qui est une copie du palais Farnese à Rome, les vestiges d'un camp d'accueil pour ceux qui passaient de l'Ouest à l'Est, un édifice en béton de 12 000 tonnes pour mesurer la solidité des sols, une performance lumineuse dans la chapelle d'un cimetière, un chef-d'oeuvre méconnu de l'architecture brutaliste, la colline artificielle d'où le pionnier de l'aviation Otto Lilienthal a fait ses premières tentatives de vol, une rue qui ferme de 22 h à 6 h pour préserver l'activité des castors...