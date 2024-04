Carrousel d’automne

Jules et Jeanne, une rencontre. Deux solitudes livrées au chaos de la vie, à la noirceur des jours. Un amour fou, hanté par les souvenirs de Jeanne, cette blessure qui ne veut pas guérir, qui va la pousser à s'enfuir, à quitter Jules. Et puis cette autre rencontre, bien des années après, qui va jeter une lumière dans la nuit. Comme un coup de projecteur sur la scène d'un théâtre oublié il y a bien longtemps, on ne sait plus vraiment quand, redonner vie à cette histoire. Ressusciter l'amour. Tu marchais vite dans la rue, très droite, c'est comme si tu devais toujours prendre le dernier train, réécrire une page perdue, c'est comme si tu n'arrivais jamais à rattraper le temps, que la vie courait trop vite. C'est vrai que la vie va trop vite ! dit Jeanne. On ne peut jamais la retenir, la vie ! Tu marchais et moi je n'avais qu'une envie, c'était d'aller te rejoindre, de marcher avec toi dans la rue.