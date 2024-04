Territoires zéro chômeur. Institutionnalisation d’une expérimentation

"? Territoires zéro chômeur de longue durée ? " est une expérimentation innovante dans le champ des politiques publiques d'emploi. S'intéresser à son institutionnalisation, c'est comprendre son émergence, sa place dans les politiques publiques d'emploi, ses dynamiques sur les territoires, ses bifurcations et sa pérennisation dans le temps. L'histoire de l'un des dix premiers territoires expérimentaux est ici retracée. Elle se déroule de décembre 2017 à octobre 2021. Si la complexité de l'expérimentation et les injonctions contradictoires existantes y sont montrées, la richesse de la dynamique territoriale et de la coopération des acteurs sont au coeur du processus explicité. Cette histoire continue et contribue, au fil de ses évolutions, à ancrer durablement l'expérimentation comme une solution innovante face au chômage de longue durée en France et en Europe. Ce livre est issu d'une thèse de doctorat en sciences économiques soutenue au sein du Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail et de l'Université d'Aix-Marseille (AMU).