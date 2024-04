La grande histoire du climat. Comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années

Depuis 3 millions d'années, la Terre a connu de nombreux changements climatiques. Chaque fois, la géographie, la faune et la flore ont évolué, le monde s'est transformé, et les humains se sont adaptés. Comment le climat a-t-il guidé l'évolution de notre espèce ? Comment les Européens ont-ils survécu à la glaciation il y a 20 000 ans ? Comment les Egyptiens ont-ils profité du Sahara ? Pourquoi les Romains étaient-ils des enfants gâtés du climat ? Vers quoi nous mène la hausse des températures ? Grâce aux publications scientifiques les plus récentes, les auteurs offrent un exposé rigoureux des changements climatiques qui ont marqué l'histoire humaine et de la manière dont les sociétés ont surmonté ces bouleversements. Une sorte de version archéologique du rapport du Giec, de la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui. La hauteur de vue d'une telle rétrospective permet de porter un regard éclairé sur la crise environnementale actuelle pour, à notre tour, agir et réparer ce qui peut l'être.