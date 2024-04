La famille Clafoutis : Qui a volé la crème fraiche ?

La nouvelle série de Mymi Doinet, l'autrice best-seller ! Dans le restaurant de Dany et Zelda, tous les pots de crème fraîche disparaissent ! Et si c'était un fantôme ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer ! ? Un livre testé par des enseignants de CP et CE1 pour les enfants dès 6 ans