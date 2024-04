Guide du street art à Paris. Edition revue et augmentée

Explorer les meilleurs spots d'art urbain et de graffiti du Grand Paris au fil de ces 10 itinéraires richement illustrés : - Bien démarrer dans le Marais - 13 nuances de street - Le renouveau des murs de l'Est - Montmartre rime avec street art - Ménilmontant et Belleville de butte en butte - De Bobigny à Paris, le long du canal - Le charme discret du 14 ? - Vers le Grand-Paris, des Lilas à Vincennes - Vitry "Sûre Scène" - De Clichy à Saint-Ouen, les sentiers de la street Pour chaque parcours vous trouverez : - une carte pour se repérer immédiatement ; - un itinéraire détaillé rue par rue ; - des rubriques qui résument l'histoire du quartier ; - un focus "A ne pas manquer" pour découvrir un lieu incontournable ; - un encadré "Artiste à la une" pour comprendre la démarche des artistes ; - un zoom pour tout savoir sur les techniques utilisées par les artistes. Ouvrez l'oeil !