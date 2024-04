Compensation & benefits. Rémunerations et avantages sociaux : tous les outils des RH

La politique Comp & Ben est désormais considérée comme un levier stratégique essentiel dans l'entreprise. Pour l'ensemble des collaborateurs, la rémunération va bien au-delà de la simple compensation monétaire dans un contexte où la question du pouvoir d'achat revient au premier plan. Le Comp & Ben est en effet un moyen de promouvoir une rémunération équitable, durable et respectueuse des besoins spécifiques de chaque génération. L'autrice décrit les futurs enjeux Comp & Ben et met en avant la nécessité de politiques flexibles, individualisées et axées sur la signification du travail, en plaçant l'humain au centre de la réflexion. Cette nouvelle édition entièrement actualisée offre des outils concrets et opérationnels pour vous permettre d'explorer le monde du Comp & Ben en constante évolution. Transformer l'approche Comp & Ben de votre entreprise vous permettra de motiver vos collaborateurs autrement que par le salaire, dans un objectif durable de réactivité et d'efficacité.