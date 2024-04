Connaître une oeuvre d'art littéraire

Roman Ingarden est d'abord connu pour sa discussion critique de l'idéalisme transcendantal de Husserl. Mais il est aussi l'auteur d'une riche réflexion en esthétique et en philosophie de l'art, ouverte sur tous les arts, de l'architecture à la musique en passant par la peinture et le cinéma. Il inaugure ses recherches en 1929 par une étude approfondie de la structure ontologique du texte littéraire dans L'oeuvre d'art littéraire. En 1937, il se tourne du côté de l'accueil et de la réception des lecteurs afin d'analyser les différents actes intellectuels et imaginatifs qui, en s'entrelaçant dans la lecture, permettent de prendre connaissance d'une oeuvre littéraire. Il dévoile ainsi grâce à l'exploration phénoménologique de ces actes la complexité insoupçonnée du rôle du lecteur. Ce texte décisif a largement inspiré l'école de Constance. Il s'adresse tout à la fois aux philosophes soucieux de clarifier les modalités de l'expérience esthétique appliquée à la littérature tout autant qu'aux chercheurs en littérature désireux de fonder une théorie du texte, d'affronter les problèmes de l'adaptation du texte à la scène, ou encore d'envisager la possibilité d'une évaluation "objective" des oeuvres.