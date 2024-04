Yuri Is My Job! - Tome 5

Maintenant que l'élection de mademoiselle Blume est terminée et que la distribution des Schwestern est fixée, l'Institut Liebe continue ses préparatifs pour les anniversaires du staff. D'autant qu'avec le retour des "thés recommandés par les élèves", le café semble avoir le vent en poupe. C'est alors que Néné tombe malade, forçant Maï et Sumika à la remplacer en cuisine. Sans elles, c'est la pagaille côté salon, et cela affecte la relation sororale de Mitsuki et Hime...