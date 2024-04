Don QuiXote, l'invincible. ou le Manifeste de la vie singulière

Dans cette adaptation théâtrale audacieuse et pleine de fantaisie, inspirée librement du chef-d'oeuvre de Cervantès, Felicien Chauveau nous transporte dans un voyage rocambolesque où se mêlent humour grinçant, réflexions philosophiques et répliques cocasses. Ce Manifeste de la vie singulière invite à suivre les péripéties du Chevalier à la triste mine et de son fidèle compagnon Sancho PanZa à travers des aventures pleines de rebondissements et de symboles contemporains. Cet ouvrage comprend le texte intégral de la pièce, des photos du spectacle et des croquis de répétition. Avec Don QuiXote, l'invincible, le collectif La Machine offre un spectacle pour petits et grands où des anti-héros touchants vous entraînent dans une sarabande hilarante et émouvante et où l'imaginaire se mêle à la réalité pour nous rappeler la beauté de la folie douce et la nécessité de défendre nos rêves, même les plus fous.