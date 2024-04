Le Tombeau se présente comme l'un des romans les plus importants de Marc Graciano. A travers la figure fictive d'un ermite ayant connu Jeanne d'Arc, l'auteur expose sa vision d'un matérialisme sacré, la vertu de l'espoir. Une véritable profession de foi. [... ] et c'était une enfant que j'aimais bien, et qui possédait sans aucun doute quelque chose que les autres n'avaient point, quoique de prime abord elle ressemblât beaucoup aux autres filles du village, [... ] il y avait dans son regard non point toujours une ferveur, mais une distance, comme si, par l'esprit, elle se tenait toujours en retrait et observait [... ] Des années après sa mort, Jeanne d'Arc hante toujours la mémoire de l'ermite qui habite les hauteurs de Domrémy et qui a connu la martyre dans son enfance. S'interrogeant sur ce qu'elle fut, sa fin tragique, la vérité d'un monde soumis à la peur et au chaos, le vieil homme en vient à réaffirmer la beauté du monde, la nécessité de l'espérance. Avec Le Tombeau, Marc Graciano nous offre encore un roman inspiré et lyrique. Ravivant une nouvelle fois la mémoire de Jeanne d'Arc, il nous livre, dans de très grandes pages, la méditation fictive d'un ermite isolé dans les bois et sa conviction qu'" il ne faut jamais désespérer, que tout peut se refaire et revivre ".