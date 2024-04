L'influence entre l'intelligence artificielle et le juriste. L'histoire d'une réciprocité perpétuelle et éternelle

Depuis des décennies, l'intelligence artificielle est omniprésente dans l'écosystème juridique, bouleversant les pratiques traditionnelles et ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. Les progrès technologiques récents ont métamorphosé les outils d'aide à la décision judiciaire. Les approches purement statistiques ont cédé la place à des systèmes de l'intelligence artificielle génératrice, capables de modéliser et reproduire la complexité des raisonnements juridiques. Dans le sillage de la justice augmentée par la technologie émerge une reconfiguration formelle qui s'inscrit dans une toile plus vaste de transformation structurelle du système judiciaire. La concrétisation de cette mutation dépend de la capacité à surmonter les obstacles tant législatifs que matériels. Ces avancées redessinent les contours du lien entre cette technologie et les juristes qui l'utilisent. Le recours à ces outils conduit les juristes à se soumettre aux nouveaux cadres rationnels et opérationnels mathématiques, alors qu'ils définissent les programmes informatiques et les cadres juridiques encadrant le fonctionnement des algorithmes. Cet ouvrage est une invitation à repenser notre rapport à la technologie, à l'humanité, et à la justice à l'ère de l'intelligence artificielle.