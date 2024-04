Plantes et herbes de sorcières

Un guide richement illustré sur plus de 40 végétaux utilisés en sorcellerie : les croyances et leurs usages thérapeutiques, en magie et dans les rituels à travers l'histoire. Une brève histoire de la sorcellerie : de l'évangile des sorcières à la botanomancie en passant par les instruments ritueliques, les charmes des quatre éléments ou encore les traditions lunaires. Un recueil sur l'utilisation ancestrale des plantes par les sorcières, les chamans et les guérisseurs du monde. Découvrez les rituels qui étaient pratiqués lors de leur cueillette, leur préparation et leur emploi.