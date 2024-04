Mon animal totem. Reliez-vous aux pouvoirs des animaux

Les animaux totem sont la plupart du temps associés à des traits de personnalité, des valeurs, des qualités, voire à des pouvoirs spécifiques à chaque personne. Ils peuvent servir de guides ou de sources d'inspiration dans la vie quotidienne. Ouvrage d'initiation aux animaux totem : définition de l'animal totem, techniques pour découvrir son animal totem (ouverture d'esprit, méditation, interprétation des rêves, test de personnalité...), travailler avec son animal totem... Description et présentation (symbole et signification) des 40 principaux animaux totem : cheval, singe, tortue, renard, cerf, chouette, ours, coccinelle, chien, girafe, abeille, castor, dauphin, libellule, tigre, serpent, papillon, éléphant, lapin... Un format poche très pratique, illustré en couleur.