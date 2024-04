Vivre en castor. Histoires de cohabitations et de réconciliation

Considéré comme "nuisible" , et au bord de l'extinction à la fin du XIXe siècle, le castor d'Europe connaît un formidable rétablissement. Pourtant, son retour dans des cours d'eau anthropisés pose la question de sa cohabitation avec l'homme. L'auteur nous raconte les castors et leurs modes de vie, leurs histoires singulières entrelacées avec celles des hommes, et la façon dont ils adaptent leurs comportements et leur environnement. Il propose un chemin raisonné et sensible vers une réconciliation entre les humains et les autres êtres vivants.