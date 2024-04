Kengan Omega - Tome 9

Est-il possible d'échapper à un assassin qui ressuscite ? ! C'est au tour du 4e combat de la Compétition de prendre place ! Ryûki Gaoh a promis à Kôga Narushima de ne plus tuer. Mais face à lui, Naidan Monkhbat se révèle être un terrible adversaire... L'homme ne cesse de le provoquer pour qu'il revienne sur cette promesse et combatte en pleine possession de ses moyens. Mais quelles sont donc ses véritables intentions ? !