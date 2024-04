Des côtes déchiquetées d'Irlande jusqu'aux immensités enneigées du Québec, le vent de l'Outaouais souffle ses tempêtes et ses blizzards. Les hommes se révèlent plus violents encore que la nature la plus sauvage. Larguez les amarres et chaussez les raquettes. L'Outaouais vous attend. L'amour et la mort aussi. Sous le pseudo collectif de Page Comann, Ian Manook et Gérard Coquet signent ici un époustouflant roman d'aventures et de passions servi par une écriture d'une irrésistible puissance romanesque.