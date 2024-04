Le Premier ministre au Togo et en Côte d’Ivoire. Réflexions sur la réalité du bicéphalisme de l’exécutif dans les États d’Afrique noire francophone

Le Premier ministre est l'une des tendances institutionnelles du nouveau constitutionnalisme africain. Longtemps considéré comme une institution conjoncturelle, le Premier ministre est désormais ancré dans le paysage institutionnel des Etats d'Afrique noire francophone. Si les constitutions se sont chargées de bien régler la question du partage des pouvoirs entre le président de la République, qui demeure malgré tout la clé de voûte du pouvoir exécutif, et le Premier ministre, ce dernier a du mal à exister politiquement, s'exprimant beaucoup plus dans le rôle administratif. Cet ouvrage retrace le parcours de la fonction primo-ministérielle au Togo et en Côte d'Ivoire depuis son instauration au début des années quatre-vingt-dix à nos jours. Ce parcours parfois glorieux mais le plus souvent tumultueux témoigne de l'intérêt que revêt l'étude d'une institution incomprise dans les régimes politiques africains. S'il est souvent barré par la prépondérance inébranlable du chef de l'Etat dans ces régimes, son utilité est souvent mise en cause. A la lumière des textes constitutionnels et de l'évolution politique de ces Etats, le Premier ministre africain est dévoilé aussi bien dans sa dimension institutionnelle que politique.