Spiderwick Tome 1 : le livre magique

Vous croyez qu'en Floride on ne fait que s'amuser ? C'est ça, bien sûr ! Avant, la vie était plutôt agréable, mais un jour cette horrible demi-soeur est arrivée. Et elle n'est pas venue seule. Elle a apporté son gros livre stupide sur les créatures féeriques. Elle disait que tout ce qui était écrit dedans était vrai. Vous croyez que je l'ai crue ? Bien sûr que non. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai eu tort ! Maintenant il y a des créatures bizarres partout. Partout ! Et elle ne vont pas partir si on n'intervient pas. C'est vraiment l'horreur !