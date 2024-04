Le scénariste

De la classique balle dans la tête à la délicate asphyxie au monoxyde de carbone, en passant par l'éreintant étranglement et la dangereuse torche humaine, Hubert Quentin a imaginé mille et une façons de tuer le courtier qui l'a bêtement arnaqué. Mais comment ce scénariste qui a bâti sa fortune en élaborant les crimes les plus perfides a-t-il pu se faire dépouiller par un escroc aussi minable ? Alors qu'Hubert s'apprête à risquer le peu de dignité qu'il lui reste pour conquérir le coeur d'une mystérieuse jeune femme, un enquêteur de la SQ et un avocat véreux le suspectent d'être responsable de la disparition de celui qui l'a floué. Commence alors un impitoyable jeu de pistes où l'auteur pourrait bien devenir le personnage de son propre scénario.