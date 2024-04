Spirale N° 108 : Les colères de bébé

Un tout petit enfant qui ne ferait aucune colère, ce serait très inquiétant... Et pourtant quand il ou elle crie, hurle, pleure, se débat, se roule par terre, tape des pieds ou lance des objets, quand il ou elle a ces accès de rage - on disait avant qu'il ou elle faisait " des caprices " quand Françoise Dolto parlait de " réaction insolite qui gêne tout le monde " - nous autres, parents ou professionnels de la petite enfance, nous retrouvons démunis, n'y comprenons pas grand-chose et réagissons souvent de travers. Alors, comment déchiffrer ces colères de bébé ? Sont-elles à réprimer, à calmer, à contenir, à canaliser, à éviter, à éloigner, à ignorer ? Comment aider le tout-petit à se connaître et à reconnaître ses émotions ? Parce que vous savez bien sûr que ces colères sont indispensables au développement des tout-petits... Alors explorons comment, en famille, dans les lieux d'accueil, de soins ou de culture, sont accueillies ces colères et quelles stratégies les adultes mettent en place pour les prévenir, les identifier et les " traiter ".