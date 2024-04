Mon adolescente intérieure - Renouer avec soi et se célébrer enfin

En toute femme, il y a une adolescente intérieure. Cette partie de nous, qui renvoie à ce que nous avons été entre l'enfance et l'âge adulte, est toujours présente. Elle a besoin de notre attention, de notre écoute, de notre reconnaissance, de notre admiration ! Et inversement, notre " moi adulte " a besoin d'elle pour garder sa fraîcheur d'esprit, sa capacité à s'enthousiasmer et ses aspirations à réaliser ses rêves. Dans cet ouvrage, Amélia Lobbé vous invite à vous connecter à votre adolescente intérieure pour renouer avec qui vous êtes profondément. En manifestant de la tendresse vis-àvis de la jeune personne que vous avez été, vous pourrez la consoler et la guérir de vos blessures du passé. En dialoguant avec elle, vous pourrez retrouver la spontanéité et l'émerveillement ; cultiver l'amusement, la joie, le rire ; ouvrir la porte de l'amitié, et aussi parfois vous rebeller contre l'ordre établi. Faire appel à votre adolescente intérieure vous permettra de vous réconcilier avec vous-même et de vous réaliser en toute authenticité. Alors convoquez-la, ravivez votre flamme et révélez la femme libre et indépendante que vous êtes !