Happy Détox. Boostez votre vitalité et cultivez votre énergie !

Le coaching 4 saisons d'Anne Ghesquière débarque en version poche ! Grâce à tous les conseils, recettes et astuces de ce livre, adoptez en toute simplicité la "Happy Détox", un mode de vie sain, joyeux et vitalisant ! La détox est un art de vivre qui permet de retrouver équilibre et vitalité. Anne Ghesquière partage avec vous ses secrets et vous livre ses meilleures pratiques au quotidien. Elle vous guide pas à pas dans un programme simple et sur mesure. Inclus : 35 recettes et smoothies en bonus !