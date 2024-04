L'intelligence, ça s'apprend ?. Tests, HPI, inégalités

Aujourd'hui, qui ne connaît pas ce que signifie le QI - quotient intellectuel ? Mais comment et pourquoi le mesurer ? La capacité intellectuelle se "fabrique"-t-elle à l'école, dans la famille, ou est-elle innée ? L'objectif de cet ouvrage est d'analyser de manière critique, et en s'appuyant sur la recherche, les pratiques de mesure de l'intelligence et leurs dérives idéologiques passées et présentes, ainsi que leurs usages sociaux en milieu scolaire, avec notamment, depuis les années 2000, la montée de la notion d'enfants "à haut potentiel" ou "intellectuellement précoces". Il entend sensibiliser le grand public, en particulier les enseignants et les parents, aux présupposés de ces mesures qui non seulement véhiculent des conceptions erronées de l'intelligence mais justifient les inégalités en en diffusant une vision figée inscrite dans la nature.