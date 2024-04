Les Contes de l'Indicible

Des contes contemporains qui abordent les thèmes de la spiritualité avec poésie. Et si l'Univers n'était qu'un mot ? Et si l'accusé, même coupable, était innocent ? Et si la liberté était l'ultime superstition des hommes ? Et si, finalement, le vertige d'être en vie n'appartenait qu'aux apparences ? A travers une vaste galerie de personnages comme un facteur amoureux fasciné par les origines du monde, une princesse spirituelle persuadée d'éveiller la nature avec ses chants, un gentilhomme convalescent qui croit avoir perdu le sens de l'honneur, ou une célèbre actrice aux prises avec saint Pierre lors du Jugement dernier, vingt et un contes explorent avec profondeur et fantaisie l'épopée indicible de la condition humaine.