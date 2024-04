Terres intérieures

Les poèmes de Pierre Bénard, d'une musicalité et d'un rythme variés, expriment la sensibilité face à la nature, au temps, à l'amour et à la mort à la manière d'une peinture : grand tableau clair avec son horizon largement ouvert sur un ciel lumineux. Souvenirs d'une vie antérieure dans un pays perdu entre mer et forêts... Quatre saisons de fêtes et de mélancolies, de matins et de soirs reflétés au miroir des eaux et d'un regard. En strophes d'alexandrins de facture régulière, Pierre Bénard multiplie les images brèves d'un monde déjà évoqué dans les proses rythmées de La mer s'en souvient.