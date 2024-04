Le Préleveur. Une enquête de Crevette et Baccardi

Qu'arrive-t-il à Eddy Baccardi ? Il est à l'hôpital plongé dans une sorte de coma artificiel, entre la vie et la mort. Colombe, Léon et Valentina se relaient à son chevet. Les nerfs de Colombe sont à vif, que va-t-elle devenir sans l'amour de sa vie ? Heureusement, les secours de la thérapeutique vont tirer Eddy de ce mauvais pas, il va pouvoir efficacement seconder son ami Léon Crevette. Une mystérieuse personne qui ne leur est pas inconnue va s'inviter dans l'enquête. Elle va guider les deux compères, pour débusquer celui que toute la presse n'appelle plus que "le Préleveur" .