Egéries et conseillers de l'ombre. Dans le secret des princes

Dans le théâtre politique, conseillers de l'ombre, égéries et mentors travaillent dans le secret et se tiennent derrière les puissants. Charles Zorgbibe leur consacre quatorze portraits qui les placent en pleine lumière. Qui sont-ils, ces conseillers de l'ombre qui tirent les ficelles et façonnent des destins ? De l'extravagant Jean-Baptiste Cloots, baron prussien et porte-parole de la Révolution française, à Chamfort, la "tête la plus électrique" que Mirabeau ait jamais connue, en passant par Barras, le "vicomte jacobin" , Louise de Prusse, l'héroïne romantique qui défia Napoléon ou Adélaïde d'Orléans, "l'esprit gardien" de Louis-Philippe et jusqu'à Madame de Staël qui imposa Talleyrand, leurs noms sont familiers. Mais combien de ces existences demeurent teintées de mystère ? Comme celle de Louis-Nathaniel Rossel, parti rallier la Commune de Paris, ou de T. E. Lawrence, agent britannique au Caire et stratège de la révolte arabe. Ou encore de Michel Jobert, Pierre Lazareff, Georges Mandel ou William Hechler, le chapelain anglican qui voulait reconstruire le temple de Jérusalem. Qu'ils assurent l'éducation des princes ou qu'ils chuchotent à leur oreille, voici les mentors, égéries et conseillers de l'ombre dévoilés par cette magistrale galerie de portraits qui nous invite dans les coulisses de l'histoire. Ancien professeur à la Sorbonne, recteur de l'académie d'Aix-Marseille et doyen de la faculté de droit de Paris-Sud, Charles Zorgbibe a publié de nombreux ouvrages dont Talleyrand, Les Eminences grises et dernièrement Entre despotisme et démocratie aux Editions du Cerf.