Pratiques collaboratives en éducation

La Covid-19 a déclenché une accélération technologique réelle ? : ce fut une invitation au changement théorique et méthodologique dans la conception de l'apprentissage. Le modèle est passé d'une approche axée sur l'imitation de l'enseignement didactique en personne à une approche transformatrice, où les enseignants et les élèves deviennent des co-agents qui agissent, négocient et intègrent de manière créative des ressources pédagogiques et numériques dans des pratiques d'apprentissage significatives. L'ouvrage, issu d'un mémoire d'habilitation à diriger des recherches (HDR), analyse ce basculement et cette transformation méthodologique.